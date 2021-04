Dans un commu­niqué édité ce matin, la FFT a donc offi­cia­lisé le report de Roland‐Garros d’une semaine. Son président, Gilles Moretton, s’est féli­cité de la qualité de la concer­ta­tion pour parvenir à prendre cette décision.

« Je me réjouis que la concer­ta­tion avec les pouvoirs publics, les diffé­rentes instances inter­na­tio­nales du tennis, nos parte­naires et diffu­seurs et le travail en cours avec la WTA et l’ATP ait rendu possible le déca­lage d’une semaine de l’édi­tion 2021 du tournoi de Roland‐Garros, et je les en remercie. Ce report va laisser un peu plus de temps à l’amé­lio­ra­tion de la situa­tion sani­taire et devrait nous permettre d’op­ti­miser nos chances d’ac­cueillir des spec­ta­teurs à Roland‐Garros, dans ce stade méta­mor­phosé qui s’étend désor­mais sur plus de 12 hectares. Que ce soit pour les fans, les joueurs mais aussi pour l’am­biance, la présence du public est essen­tielle au tournoi, premier événe­ment sportif inter­na­tional du prin­temps », a déclaré Gilles Moretton, Président de la FFT.