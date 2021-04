Dans son récent podcast, Janko Tipsarevic qui est aujourd’hui un forma­teur au sein de son académie, est revenu sur ce qui fait réel­le­ment la diffé­rence entre la géné­ra­tion Agassi, Sampras, Ivanisevic et celle du Big 4. Son analyse est plus que perti­nente. D’ailleurs, si l’on s’amuse à visionner des images d’ar­chives, on arri­vera vite à faire le même constat que lui : « Les cham­pions comme Goran (Ivanisevic), Sampras et Agassi pouvaient déjà frapper la balle très fort. Ils pouvaient servir aussi « dur » que les gars qui servent actuel­le­ment mais ce qui fait la diffé­rence avec la géné­ra­tion qui a suivi est la notion de dépla­ce­ment et de posi­tion sur le court, ce que l’on appelle aussi la biomé­ca­nique. La façon dont Federer, Nadal, Djokovic, Murray couvrent le court, sous tous les aspects, à 3–4 mètres derrière la ligne de fond et à 2 mètres à l’in­té­rieur de la ligne de fond est juste un niveau complè­te­ment diffé­rent de ce qui se passait aupa­ra­vant. Cela n’a rien à avoir et cela change le spec­tacle offert par les cham­pions et le niveau d’exi­gence qu’il faut atteindre pour pouvoir les inquiéter »