Lors de sa confé­rence de presse après sa défaite au premier tour de Roland‐Garros ce mardi, Hugo Gaston était forcé­ment attendu par les médias. Après quelques ques­tions au sujet de son match, il a abordé le sujet de sa sanc­tion avec beau­coup de sincérité.

« J’ai lu beau­coup de choses comme quoi c’était une réci­dive, cela est faux. J’ai reçu des amendes mais par pour ce type de geste. Je tenais donc à préciser les choses. Il s’agit d’un geste de frus­tra­tion et non de triche. Je me suis excusé auprès de mon adver­saire, et aussi auprès de la fédé­ra­tion car ce n’est pas un beau geste, c’est évident. Je ne suis pas un tricheur, quelques fois on ne maitrise pas tout. D’ailleurs je n’au­rais jamais rejouer le point. J’ai fait une erreur, je le recon­nais. Cela va me servir de leçon. »