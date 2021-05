Pas invité pour disputer les quali­fi­ca­tions de Roland Garros, Hugo Grenier a fait part de son mécon­ten­te­ment dans des propos relayés par l’Equipe. Bien que rela­ti­ve­ment jeune (25 ans) et mieux classé qu’une partie des neufs fran­çais ayant reçu une wild‐card, le 263e mondial a été mis de côté.

« J’ai été sidéré, à vrai dire. Je pense que je le méri­tais. Je me pose certaines ques­tions. Y aurait‐il du copi­nage ? J’aimerais comprendre leur système d’at­tri­bu­tion. Je me sens exclu, pas aidé par le système fédéral. Ça va compro­mettre mon équi­libre finan­cier. Il y avait l’oc­ca­sion d’aider un mec qui s’ac­croche comme un rat sur le circuit Challenger, mais on me laisse sur le carreau. »

Pour rappel, l’entrée dans le tableau des quali­fi­ca­tions rapporte 10 000 euros. Une somme non négli­geable pour les joueurs habi­tués au circuit secondaire.