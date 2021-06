Dernier volet de l’in­ter­view exclu­sive que le coach croate a donné à nos confrères de Tennis Majors. Goran est revenu sur le duel face à Nadal, et il est très sévère avec l’Espagnol.

« Je disais depuis un certain temps que je pense qu’il serait plus facile pour Novak de jouer contre Nadal en demi‐finale. Le match a commencé presque de la même manière que la finale de l’année dernière, mais cette fois, c’était comme si Novak se remet­tait à zéro alors qu’il était mené 0–5 dans le premier set. Il a presque retrouvé son chemin dans ce set et je savais que nous allions voir un match très diffé­rent à plus tard. Que s’est‐il passé dans les deuxièmes, troi­sièmes et quatrièmes sets?… Je n’ai jamais vu Nadal aussi impuis­sant à Roland‐Garros. J’ai l’im­pres­sion que Novak aurait pu gagner le troi­sième set plus tôt, mais dans l’en­semble, son tennis était parfait. »