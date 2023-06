Lorsqu’il s’est présenté en confé­rence de presse après sa doulou­reuse défaite en cinq sets et 5h30 de jeu face à l’im­pres­sion­nant Daniel Altmaier, ce jeudi au deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner est apparu extrê­me­ment déçu. Et lors­qu’un jour­na­liste lui a litté­ra­le­ment demandé ce qu’il s’était passé, voici sa réponse…

« Que s’est‐il passé ? C’est une bonne ques­tion. J’ai eu des occa­sions. Je n’ai pas réussi à trouver la bonne façon de gagner les points. J’ai été un peu malheu­reux à certains moments. Sur l’une de mes balles de match, il a frappé la bande du filet. Mais, vous savez, c’est le sport. Je revien­drai certai­ne­ment plus fort. Je me suis peut‐être mis un peu trop d’at­tentes ou de pres­sion, appelez ça comme vous voulez, et vous savez, ça fait partie du jeu. J’ai l’im­pres­sion que la saison se déroule bien. J’ai joué beau­coup de matchs. Mais il est certain que les deux derniers tour­nois n’ont pas été à la hauteur de mes espé­rances. C’est diffi­cile à avaler, mais je continue. »