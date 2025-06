Aux commen­taires sur France Télévisions du huitième de finale de Roland‐Garros entre la dernière repré­sen­tante trico­lore, Loïs Boisson, et la numéro 3 mondiale, Jessica Pegula, Matthieu Lartot a exprimé un avis que beau­coup de fans de tennis partagent.

« Je vais pousser mon coup de gueule tradi­tionnel ici à Roland‐Garros, mais quel spec­tacle déplo­rable de voir le court Philippe‐Chatrier quasi­ment vide pour l’entrée de la dernière Française encore en lice. On se plaint trop souvent qu’il n’y a pas assez de Français ou de Françaises en deuxième semaine, et quand on en a une, il n’y a personne pour l’accueillir. Ça, c’est vrai­ment très, très regret­table », a lâché le journaliste.