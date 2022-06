Depuis ce dimanche et le 14e sacre de Rafael Nadal à Roland‐Garros, plusieurs coureurs cyclistes fran­çais ont remis en ques­tion la réalité de la perfor­mance de l’Espagnol qui a lui‐même reconnu en confé­rence de presse avoir eu recours à des infil­tra­tions anes­thé­siantes afin de soulager sa douleur au pied.

Premier à déclen­cher la polé­mique après un tweet assez limite, Thibaut Pinot a vu plusieurs de ses homo­logues s’étendre et surtout s’épar­piller sur le sujet, comme Guillaume Martin.

Mais Rafa n’a pas que des détrac­teurs au sein du sport fran­çais après la réponse du basket­teur Evan Fournier (joueur des New‐York Knicks en NBA et médaillé d’argent lors des JO de Tokyo) à Pinot ce mardi sur Twitter.

« Je ne vois pas où il veut en venir avec ce tweet. C’est quoi le message en fait ? Par exemple, il y a 5 ans j’avais une grosse douleur à l’orteil et j’ai du me faire anes­thé­sier le pied pour pouvoir jouer. Aucun produit dedans, tout était régle­men­taire. Au contraire, c’était même une galère de jouer avec un pied endormi. Je trouve que ce commen­taire fait vrai­ment rageux. Ce n’est pas du dopage, c’est médical. Comme si faire des infil­tra­tions voulait force­ment dire qu’on ajoute des produits pour booster la perfor­mance. Puis pour­quoi être condes­cen­dant et parler de « héros ». Bref, je n’ai vrai­ment pas kiffé son tweet. »