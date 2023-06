Les titres des médias font mal ce matin mais le constat est là. Ce mercredi, pas un seul trico­lore n’a gagné son match et on se dirige vers un bilan global assez flip­pant alors même que l’on avait beau­coup de préten­dants sur la ligne de départ.

Et pour­tant, si on veut vrai­ment rester positif, il y a de quoi se dire que les jours seront meilleurs. Pour avoir camper dans la tribune du 7 pour assister au match de Giovanni Mpetshi Perricard, il est évident que ce joueur pourra dans quelques années soulever un stade.

Cela a déjà été le cas pour ses potes Fils et Van Assche.

Si l’on rajoute à ce trio, le promet­teur Gabriel Debru, il est presque certain que des nouveaux mous­que­taires avec quatre styles et parcours diffé­rents vont pointer le bout de leur nez.

Maintenant, c’est le plus dur qui arrive mais Arthur et Luca commencent déjà à montrer l’exemple à suivre. Précoces et « cools », ce sont des joueurs 3.0 tournés vers le plaisir et l’ambition.

Logiquement, s’ils sont bien accom­pa­gnés, ces quatre espoirs devraient nous faire oublier cette période plutôt sombre…