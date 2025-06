Ancien numéro 2 mondial et vain­queur de Roland‐Garros en 1989 à seule­ment 17 ans, Michael Chang a évoqué, dans des propos relayés par Clay Tennis, la rela­tion très saine et respec­tueuse entre les deux récents fina­listes de Roland‐Garros, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Pour être honnête, Federer et Nadal ont changé l’am­biance dans les vestiaires. Sur le court, c’est du busi­ness : vous voulez jouer votre meilleur tennis et battre votre adver­saire. En dehors du court, ils étaient gentils avec tout le monde, que vous soyez n° 2 mondial ou n° 100 en double. Roger, Rafa et même Novak sont respon­sables de cette trans­for­ma­tion. Ils trai­taient tout le monde de la même manière et étaient gentils. Je pense que ce respect s’est transmis à la géné­ra­tion actuelle, car ils respectent tout le monde. Alcaraz et Sinner ont un respect mutuel très sain. C’est diffé­rent des années passées, comme entre McEnroe et Connors ou McEnroe et Lendl. Il n’y avait aucune amitié entre eux. »