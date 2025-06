S’il a salué les perfor­mances excep­tion­nelles de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Andy Murray a égale­ment fait passer un message à propos des compa­rai­sons avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Le sport est dans une très bonne passe, mais il est impor­tant de ne pas oublier ce que les joueurs avant eux ont accompli, ce que Roger, Rafa et Novak ont accompli. J’ai entendu certains spécia­listes dire que si Alcaraz et Sinner affron­taient Rafa à Roland‐Garros, ils seraient favoris face à un Rafa au sommet de sa forme. Remporter plus de 20 tour­nois du Grand Chelem est quelque chose d’ex­cep­tionnel et, à l’heure actuelle, il est facile de l’ou­blier un peu », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial au micro de la BBC.