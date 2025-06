Si la géné­ra­tion du Big3 touche à sa fin, Andy Murray avoue à BBC Sport ne pas se faire de soucis pour l’avenir du tennis. Après la finale de Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Britannique sait que sport reste entre de bonnes mains.

Simplement, selon lui, il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs. En d’autres termes, réaliser les exploits de Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic seront diffi­ciles à imiter.

« La finale de Roland Garros est la confir­ma­tion du grand moment du tennis masculin. Carlos et Jannik ont tous deux des styles et des person­na­lités très diffé­rents, ce qui enthou­siasme les fans. Pour moi, Alcaraz a un tennis impres­sion­nant et sa riva­lité avec Sinner peut être spec­ta­cu­laire. Chaque fois qu’une géné­ra­tion brillante s’éteint, les gens s’in­quiètent, mais le sport évolue toujours et s’amé­liore constam­ment. Je suis sûr que Carlos et Jannik sont sur le point d’en­trer dans l’his­toire, mais il faut beau­coup de temps pour construire ce que Rafa, Roger et Novak ont accompli. »