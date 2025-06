Si Benoît Paire se plaît tout à fait dans son nouveau rôle de consul­tant, le joueur Français a avoué au micro de France Télévisions ne jamais avoir été confronté à une telle charge de travail/

Et il a même affirmé, sans aucune hési­ta­tion, que ses missions pendant Roland‐Garros l’ont bien plus éreinté que son quoti­dien de tennisman.

« Ça va être bizarre de dire ça, mais j’ai pas l’ha­bi­tude de travailler autant (rires). Non mais c’est vrai. Je me suis retrouvé de 13h30 / 14h jusqu’à la fin de la journée, 00h40 la dernière fois. J’ai eu une pause, heureu­se­ment Nicolas il est sympa avec nous il nous laisse des petites pauses. Mais c’est vrai que je n’ai pas l’ha­bi­tude. D’habitude quand je viens sur un tournoi, je fais mon entraî­ne­ment, je mange avec ma famille, je rentre me reposer à l’hôtel. Là c’est un rythme qui est diffé­rent, et je suis plus fatigué que quand je joue. »