Gaël Monfils est défi­ni­ti­ve­ment un joueur différent.

Pour s’en convaincre, si sa fabu­leuse victoire face à Sebastian Baez ce mardi soir au premier tour de Roland‐Garros ne l’est pas, il suffit d’écouter et de lire son inter­view d’après match au micro de Marion Bartoli. Du pur Gaël dans le texte avec notam­ment une très jolie pensée pour sa fille, Skaï, seule­ment âgée de quelques mois.

« Je ne sais même pas quoi dire, poussé par le public, j’ai eu un nouveau souffle. Il y a des gens qui ont crié et je me suis dit : ‘Aller, on y va, on se bat encore!’ Et nous voici quoi. Exceptionnel. Pour vous dire la vérité, à un moment, à 3–0 (dans le cinquième set), je me suis dit, c’est bizarre mais avant qu’il y ait 4–0, je me suis dit : « J’ai quand même pas gagné un match depuis que je suis papa!’ (il en a gagné un en réalité mais après abandon de son adver­saire, ndlr). Et ma fille elle est à Paris, et je me suis dit : ‘Putain je vais quand même aller en gagner un quoi !’. Et du coup, je me suis un peu plus relâché, je me suis mis à déconner un peu dans ma tête, à être un peu… moins dans le match, et oui, un peu moins dans le match. Et prendre l’énergie du public, croire en moi, les coachs essayaient de me dire des choses et je leur disais des choses… Je n’ai pas de mot, juste merci, c’est fabu­leux. Et surtout, ce n’est qu’un premier tour, et on va essayer de faire une belle fête pour le deuxième tour aussi. »