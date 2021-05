On a toujours du mal à suivre la « Monf ». Lors de son média day, après avoir beau­coup parlé de Roger Federer, il a expliqué qu’il avait un souci majeur sur cette édition de Roland‐Garros. Il veut voir sa mère mais visi­ble­ment il ne sait pas trop comment il va faire avec les condi­tions sani­taires. On se demande aussi pour­quoi malgré tout alors qu’elle lui manque beau­coup, il n’est pas allé la voir direc­te­ment plutôt qu’at­tendre Roland‐Garros. Cela aurait été peut‐être plus simple.

« Cela fait hyper long­temps que je n’ai pas vu ma mère. Je ne sais même pas comment je vais la voir. Je sais qu’elle va venir, elle va peut‐être être dans le stade. Est‐ce que je pour­rais la serrer dans mes bras ? Je n’en ai aucune idée. Oui, cela pèse. Je ne sais pas trop. »

Cela fait un problème de plus pour Gaël qui n’a pas un capital confiance énorme et surtout qui affron­tera un certain Ramos Vinolas qui a été plus que perfor­mant sur la terre ces derniers mois.