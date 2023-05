De passage ce mardi en confé­rence de presse après sa victoire sans encombre face à l’Italienne Lucia Bronzetti (6−4, 6–1) au premier tour de Roland‐Garros, Ons Jabeur, inter­rogée sur sa rela­tion avec le Grand Chelem pari­sien, a révélé que ce son mari était en réalité beau­coup plus accroc qu’elle.

« Oui, on adore tous Roland‐Garros. Lui (son mari, ndlr) il adore Roland‐Garros, parce qu’il adorait regarder Roland‐Garros, beau­coup plus que moi je dois dire. C’est un truc tuni­sien. Tout le monde adore Roland‐Garros. Tout le monde regarde Roland‐Garros à la télé­vi­sion. Nous verrons bien. Si on arrive à la deuxième semaine, on pourra peut‐être davan­tage parler de nos photos et on prendra d’autres photos ! »