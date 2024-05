De retour sur le circuit profes­sionnel depuis deux ans, Jules Marie a accompli l’ob­jectif qu’il s’était fixé à l’époque : parti­ciper aux quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros.

Actuellement classé au 213e rang mondial, celui qui est égale­ment un Youtubeur très suivi par les fans de tennis, a annoncé ce mardi sa parti­ci­pa­tion offi­cielle aux quali­fi­ca­tions des Internationaux de France 2024 (du 20 au 24 mai).

« On l’a fait, je vous emmène dans les coulisses des quali­fi­ca­tions de Roland‐Garros 2024. Deux ans et trois mois après ma reprise sur l’ATP, je vous ai montré les galères, les échecs, les victoires…Maintenant c’est l’heure de vous montrer un des quatre plus gros tour­nois du monde : Roland Garros…Neuf ans après ma dernière parti­ci­pa­tion… Tellement heureux ! »

Le Caennais foulera pour la deuxième fois de sa carrière la terre battue parisienne.