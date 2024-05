Invité à s’ex­primer sur ses meilleurs souve­nirs de matchs face à Rafael Nadal, Juan Martin Del Potro n’a pas seule­ment évoqué ses victoires. En effet, l’Argentin garde un souvenir mémo­rable de sa défaite face à l’Espagnol en quarts de finale de l’édi­tion 2018 de Wimbledon.

« Le match de Rio (aux JO en 2016) a été émotion­nel­le­ment très fort et spec­ta­cu­laire, en tant qu’Argentin au Brésil et contre Rafa. Un autre match dont je me souviens est la demi‐finale de l’US Open en 2009, mais il y en a un que j’ai perdu contre Nadal à Wimbledon 2018. J’ai perdu ce match, mais à la fin, nous nous sommes serrés dans les bras. C’était super émou­vant et quand je revois des images de ce match et de ce moment, je me fiche d’avoir perdu parce que ce moment est déjà une victoire. Le résultat n’a pas d’im­por­tance, mais l’étreinte, l’émo­tion, les fans. C’était un jour inou­bliable et ce sont les grands souve­nirs que j’ai avec Rafa. »