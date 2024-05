Battu ce lundi au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid par Rafael Nadal, Pedro Cachin, lors de la confé­rence de presse d’après match, a fait part de ses impres­sions concer­nant l’aura dégagée par le cham­pion espagnol.

« Je suis entré avec encore plus de peur que je ne l’imaginais. Rafa a une aura qui trans­cende tout ce que vous pouvez imaginer et vous le fait ressentir. Dès l’échauf­fe­ment, je faisais atten­tion aux détails pour me débar­rasser de ma nervo­sité, mais dès le premier jeu, j’ai remarqué que j’avais les nerfs à fleur de peau. Je n’ai pas réussi un seul premier service, ma tête m’a joué des tours, mais j’ai pensé que j’al­lais finir par me détendre. C’est ce qui s’est passé au deuxième set, et j’ai commencé, à partir de là, à jouer au plus haut niveau tout en prenant du plaisir. »