52. Anastasia Pavlyuchenkova a dû attendre 52 parti­ci­pa­tion à un tournoi du Grand Chelem pour enfin atteindre la finale de l’un d’eux. Victorieuse avec auto­rité de la jeune Slovène Tamara Zidansek (7–5, 6–3), la Russe de 29 ans n’a pas montré beau­coup d’émo­tions après sa balle de match converti. Une manière de dire que tout le travail mental effectué ces derniers mois a vrai­ment payé.

« Je pense que le tennis est un sport telle­ment mental, à 90% c’est du mental. Dès fois, tu joues telle­ment mieux que les autres mais tu conti­nues quand même de perdre. C’est ce qui est vrai­ment diffi­cile dans ce sport. J’ai vrai­ment essayé de me battre sur chaque balle, chaque point, je voulais aussi travailler la tactique parce que souvent avec l’émo­tion je joues un peu n’importe comment et mon frère derrière moi me dit : ‘Mais réflé­chis un petit peu !’ Je suis donc vrai­ment contente qu’avec le stress et la fatigue j’ai réussi à m’imposer. »