Ce match d’an­tho­logie a marqué tous les esprits et il est diffi­cile de le résumer en quelques mots, c’est pour­tant ce que Roger Federer est parvenu à faire sur son compte insta­gram. Le Suisse, on le savait, a un vrai esprit de synthèse et il l’a encore utilisé suite à cette finale historique.

Roger Federer on IG after Carlos Alcaraz and Jannik Sinner’s historic Roland Garros final



“3 winners in Paris today. Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, and the beau­tiful game of tennis.” 🥹 pic.twitter.com/AqwQdl4FGc — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2025

« Trois vain­queurs à Paris aujourd’hui : Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et le beau jeu du tennis. »

On pensait que le Big3 nous avait offert le must, les duels entre l’Espagnol et l’Italien risquent bien de nous procurer des émotions aussi belles et intenses, le tennis reste un sport unique, moderne où l’hu­mi­lité et la pers­pec­tive de la défaite vous oblige toujours à ne pas renoncer et a essayer de donner le meilleur de soi‐même.