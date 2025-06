En confé­rence de presse, l’Espagnol a expliqué comment il parvient à oublier le score pour donner le meilleur de lui même.

« Je me répète souvent, il y a des moments précis où il faut que je fonce, il faut que j’y aille quoi qu’il se passe. Que je sois mené, super tie‐break ou cinquième set, j’avais le senti­ment qu’il fallait que j’es­saie, que je n’aie pas peur de faire des erreurs. Je crois qu’au­jourd’hui, c’était une ques­tion d’avoir foi en moi. Je n’ai jamais douté de moi aujourd’hui. J’ai essayé de me battre. C’est pour cela que j’ai réussi à sortir mon meilleur tennis aux moments cruciaux et à jouer mon meilleur tennis dans ces situa­tions difficiles. »