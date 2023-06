En confé­rence de presse après sa défaite face à Novak Djokovic en finale de Roland‐Garros ce dimanche, Casper Ruud a confirmé par son atti­tude et ses réponses les propos de Novak lors de la remise des prix. Le Norvégien a la classe et il faudra le suivre de près car il ne cesse de progresser. Et comme il l’a juste­ment précisé, ses trois finales jouées et perdues n’étaient pas face à n’im­porte qui.

« Les trois joueurs que j’ai affrontés, c’est Rafa qui a battu, à l’époque, le record de 22 Grands Chelems, puis Carlos qui était en feu à New York, et enfin Novak, qui a battu 23. J’ai joué contre des joueurs très diffi­ciles, comme vous le dites. Il y a peut‐être eu d’autres joueurs en finale, y compris ces dernières années, qui étaient peut‐être plus – comment dire ? – plus jouables ou battables, parce que ces gars‐là savent ce qu’il faut faire. Je ne peux pas m’as­seoir et trouver des excuses, mais voyons ce que l’avenir nous réserve. Je pense que c’est peut‐être la finale la plus impor­tante que j’ai atteinte, honnê­te­ment, parce que la première fois, c’était, oui, très cool. Mais ici, j’ai en quelque sorte prouvé que ce qui s’est passé l’année dernière n’est pas un cas isolé. »