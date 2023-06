« Depuis que j’ai arrêté ma carrière, j’ai été contacté par quatre fédé­ra­tions étran­gères et je n’ai jamais reçu un coup de fil de la FFT », affir­mait Fabrice Santoro jeudi soir sur le plateau de Prime Video, au moment de s’ex­primer sur l’échec du tennis tricolore.

Contacté par We Love Tennis, l’an­cien président de la FFT Bernard Giudicelli avait contredit ces propos en affir­mant qu’il avait proposé à Fabrice « d’accompagner des jeunes dans les tour­nois inter­na­tio­naux, et il avait refusé. »

L’actuel consul­tant a fina­le­ment répondu à Giudicelli, sans le citer, lors d’une inter­view accordée à L’Equipe.

« J’ai arrêté en 2010, je n’étais pas en posi­tion de deman­deur, je ne cherche pas de travail, j’en ai déjà beau­coup, mais je me disais qu’on allait m’ap­peler. Je pense faire partie des cinq ou dix anciens joueurs capables de trans­mettre des messages. Bah on ne m’a rien proposé d’ac­cep­table. Quand on me suggère de m’oc­cuper des 12–13 ans, c’est comme si on deman­dait au pâtis­sier Christophe Michalak de faire une blan­quette de veau. Mes compé­tences, si j’en ai, sont sur le très haut niveau, pas sur le secteur de la forma­tion. Il y a des dizaines d’en­traî­neurs meilleurs que moi. J’ai déjà été en face de gamins de 10 ans, je ne suis pas bon dans ce domaine, je ne suis pas éducateur. »