Sèchement battu par Casper Ruud, ce lundi au troi­sième tour du Masters 1000 de Madrid (6−2, 6–4, en 1h20), Cameron Norrie n’a pas tari d’éloges sur son bour­reau en confé­rence de presse d’après match.

Il faut dire que le Norvégien est dans une sacrée forme depuis le début de la saison sur terre battue (deux finales dont un titre à Barcelone).

« Il se débrouille toujours bien ici à Madrid et il a frappé son revers incroya­ble­ment bien aujourd’hui, j’ai été vrai­ment impres­sionné. Il m’a passé quelques fois et je ne suis pas sûr qu’il ait manqué beau­coup de revers aujourd’hui (lundi), peut‐être un dans le premier jeu et c’est tout ce dont je me souviens, donc c’était un niveau impres­sion­nant de sa part. Et je dirais qu’il est le favori du tournoi et proba­ble­ment aussi le favori de Roland‐Garros. C’était un très bon niveau de la part de Casper, j’ai été impres­sionné par la qualité de son jeu. Il est mani­fes­te­ment très confiant, il a très bien joué à Monte‐Carlo et à Barcelone, ce qui m’a un peu surpris. J’ai réussi à prendre un peu le dessus dans le deuxième set. Mais j’ai été un peu déçu par le dernier jeu, mais c’est une bonne leçon. »