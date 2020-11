Lauréat de son tout premier titre sur le circuit principal, le 14 novembre dernier à Sofia, le jeune prodige italien Jannik Sinner, 19 ans, a donné une interview intéressante au quotidien Corriere. Il revient notamment sur une saison 2020 perturbée par la pandémie ainsi que sur son Roland Garros où il a été seulement éliminé par Rafael Nadal en quarts de finale après avoir battu Alexander Zverev en huitièmes. À l’issue de cette rencontre, l’Allemand avait déclaré être malade avant d’entrer sur le court même s’il avait tout tenté pour revenir dans le match en empochant notamment la troisième manche. Une attitude qui est mal passé auprès du jeune transalpin.

« Je le respecte beaucoup car il a gagné plus que moi, il a plus d’expérience sur le circuit et c’est un grand joueur. Je ne partage cependant pas ses déclarations après sa défaite contre moi à Roland Garros. Il s’est beaucoup contredit. Il a déclaré qu’il avait de la fièvre, mais dans les troisième et quatrième sets il a couru plus que moi. Il me semble qu’il cherchait une excuse après sa défaite. Federer ou Nadal, par exemple, n’auraient jamais déclaré de telles choses », a expliqué le jeune protégé de Riccardo Piatti qui commence déjà à se faire des « amis » sur le circuit.