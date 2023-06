Consultant star d’Amazon Prime durant toute la quin­zaine, Jo‐Wilfried Tsonga a donné son avis sur la finale de Roland‐Garros entre Novak Djokovic et Casper Ruud. Et d’après Jo, seule la pres­sion pour­rait empê­cher le Serbe de décro­cher un 23e titre du Grand Chelem.

🗣️ « C’est le plus grand match de sa carrière.«



Pour @tsonga7, seule la pres­sion peut empê­cher Novak Djokovic de rentrer dans l’his­toire aujourd’hui.#RolandGarros pic.twitter.com/gIInujEH7m — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 11, 2023

« Novak Djokovic va jouer un match de légende, il joue pour la légende. La seule chose qui peut rattraper Djokovic, c’est le fait que ce soit le plus grand match de sa carrière. Il va passer devant tout le monde au nombre de Grand Chelem. Aujourd’hui, il va rentrer dans la légende s’il gagne ce match donc je pense que dans le couloir, comme tout à chacun, il reste humain, et la seule chose quoi peut le rattraper, c’est le côté émotionnel et éven­tuel­le­ment juste­ment de perdre un peu les pédales parce qu’il y a énor­mé­ment de pres­sion sur lui. »