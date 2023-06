« Pendant quinze jours, je me suis rendu à ce tournoi en taxi (…) Ce tournoi devrait traiter chaque joueur comme il le mérite », a lâché Ivan Dodig, remonté contre l’or­ga­ni­sa­tion de Roland‐Garros après son sacre en double samedi avec Austin Krajicek.

Lors de sa confé­rence de presse de fin de quin­zaine, la direc­trice du tournoi Amélie Mauresmo a répondu au Croate.

« On a une poli­tique d’accès au trans­port. A 5 kilo­mètres à vol d’oi­seau, on a 19 hôtels dans cette zone. Tous les joueurs peuvent réserver un trans­port lors­qu’on est dans cette zone. Il s’est mis dans le 94, à l’op­posé. Il n’est pas dans Paris. On lui a proposé des solu­tions, de le changer d’hôtel, de lui trouver un autre hôtel dans la bonne zone. »