À 39 ans, Stan Wawrinka va disputer son dix‐neuvième Roland‐Garros en carrière. Sur la terre battue pari­sienne le Suisse a connu le succès, avec deux finales dispu­tées, pour une Coupe des Mousquetaires remportée contre Novak Djokovic en 2015 (4−6, 6–4, 6–3, 6–4).

En confé­rence de presse, malgré le poids des années, « Stanimal » n’ou­blie pas la chance que repré­sente le fait de parti­ciper à un Grand Chelem. Pas de doute, l’an­cien numéro trois mondial est gonflé à bloc avant son match contre son rival Andy Murray.

« Quand on commence sa carrière, le rêve, c’est de jouer ces tour­nois comme Roland‐Garros. Quand j’arrive ici, j’ai tout de suite la banane. Je suis très heureux. C’est encore une chance énorme pour moi à 39 ans de jouer à ce niveau‐là, jouer en Grand Chelem. C’est pour ça que je me suis battu toute ma vie. Aujourd’hui, menta­le­ment, physi­que­ment et tennis­ti­que­ment, je me sens très bien. Maintenant, forcé­ment, il faut commencer à gagner des matchs, pour que la balance reste un peu là. Ça a toujours été une faci­lité pour moi, de mettre les efforts à l’entraînement. Mais il faut qu’il y ait un retour au niveau des matchs. Si les résul­tats n’avancent pas, faut se poser deux ou trois ques­tions, mais dans le fond, je suis vrai­ment positif, parce que mon niveau de jeu peut vrai­ment être très bon. À moi de trouver les solutions. »