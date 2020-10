Auteur d’un très bon match face à l’Allemand Dominik Koepfer, Stanislas Wawrinka se sent parfaitement bien. Il semble confiant pour la suite du tournoi.

« Je ne dis pas que je m’attendais à jouer comme ça, mais je savais que mon niveau était là. J’ai fait ce qu’il fallait ces derniers mois pour être à un bon niveau tennistiquement et physiquement. Même à Rome, j’ai perdu au premier tour, mais je me sentais très bien tennistiquement. En dehors du match, je me sentais bien, fort. Le Grand Chelem, c’est toujours différent la mentalité, mentalement aussi, la façon dont j’aborde les matchs. Voilà, je suis content de mon niveau de jeu et de ce qui se passe ici », s’est réjoui le Lausannois en conférence de presse. Je suis prêt, je me suis bien entraîné, je joue bien, les conditions me vont, je suis content d’être de retour et sur le circuit, et de pouvoir jouer cette année à Roland-Garros compte tenu de ce qu’il se passe dans le monde. Nous avons de la chance de pouvoir jouer ici. Je suis prêt pour le prochain tour. Nous verrons ce qui se passe sur les 2 semaines à venir. »

Au 3ème tour, Stan the Man affronte le dernier français en lice dans le tableau masculin : Hugo Gaston.