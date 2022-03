Mats qui a exprimé son inquié­tude concer­nant Rafael Nadal a aussi dit quelques mots sur l’état mental de Novak Djokovic. Pour le Suédois comme pour beau­coup de spécia­listes, le Serbe va avoir une moti­va­tion incroyable. Au final, cette pause forcée peut se trans­former en avan­tage pour la suite de sa carrière.

« Novak aura incroya­ble­ment faim. Il est reposé dans sa tête et dans son cœur. Pour la forme physique, il a pu parfai­te­ment composer son programme d’en­traî­ne­ment. C’est sûr qu’il aurait aimé jouer plus de matchs, mais s’il joue main­te­nant encore trois tour­nois et peut‐être dix à quinze matches, il sera proba­ble­ment le favori à Paris. Mais il aura besoin d’un peu de confiance avant les Internationaux de France »