Actuellement opposé à son compa­triote Bernabe Zapata Miralles au premier tour de l’US Open 2021, Feliciano Lopez a offi­ciel­le­ment battu le record de parti­ci­pa­tions consé­cu­tives à un tournoi du Grand Chelem avec 78 tour­nois majeurs disputés.

Une série entamée lors de Roland‐Garros 2002… Stupéfiant ! Si ‘Feli’ peut remer­cier le hasard ou la chance pour avoir été épargné par les bles­sures, il faut aussi et surtout souli­gner son incroyable longé­vité et régu­la­rité au plus haut niveau alors qu’il célé­brera son 40e anni­ver­saire le 20 septembre prochain. Chapeau bas !