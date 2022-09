Après sa victoire en cinq sets contre Jannik Sinner, conclue au bout de la nuit à Flushing Meadows après 5h15 de jeu, Carlos Alcaraz a parlé de l’am­biance dans ce mythique court Arthur Ashe, avec des étoiles dans les yeux.

« C’est génial. Je veux dire, je me sens bien d’être qualifié pour ma première demi‐finale en Grand Chelem. Je me sens encore mieux d’avoir atteint la demi‐finale de l’US Open. Ce tournoi est incroyable. Le public est incroyable, je dirais le meilleur du monde. L’énergie que je rece­vais sur ce court à 3 heures du matin, c’était incroyable. Probablement que dans d’autres tour­nois, dans d’autres endroits, tout le monde serait rentré chez soi pour se reposer. Mais ils sont restés pour me soutenir. C’était incroyable », s’est émer­veillé l’Espagnol, qui affron­tera l’Américain Frances Tiafoe vendredi pour une place en finale.