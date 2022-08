Alcaraz : « Ce serait incroyable pour moi de jouer une demi‐finale ici contre Nadal »

Carlos Alcaraz est devenu en quelques mois un star du circuit, et c’est aussi ici à New‐York l’an dernier que son talent a éclaté notam­ment après un match tita­nesque face à Tsitsipas. Interrogé sur ce nouveau statut, l’Espagnol ne veut pas changer d’attitude.

« Rien n’a changé par rapport à l’an dernier sauf que je connais un peu plus de monde. Mais je ne vais pas me trans­former, je vais rester humble et garder mon âme d’en­fant » a précisé Carlos.

Questionné sur sa possible demi‐finale face à Rafa, Carlos a été clair.

« Bien sûr, ce serait incroyable pour moi de jouer une demi‐finale ici contre Rafa, mais il y a de gros matchs à venir et je dois passer à travers chacun d’eux. Bien que je pense que je me sens plus fort et plus préparé que l’année dernière, car j’ai plus d’ex­pé­rience dans les matchs longs »