Obligé de employer pour venir à bout de Daniel Evans, ce samedi au 3e tour de l’US Open, Carlos Alcaraz, lors de son passage devant la presse, a forcé­ment été inter­rogé sur la victoire renver­sante de Novak Djokovic ce vendredi face à Laslo Djere.

Et même si le numéro 1 mondial a préféré aller se coucher alors que le Serbe était mené deux sets à rien, il avait bien une petite idée de ce qui allait passer.

« J’ai regardé les deux premiers sets, puis je suis allé me coucher. Mais, vous savez, quand je me suis couché, je me suis dit que Novak allait revenir, c’est clair. Il montre une fois de plus qu’il est l’un des meilleurs de l’his­toire. Je crois que c’était la sixième ou septième fois qu’il reve­nait de deux sets à zéro (septième, ndlr). C’est quelque chose de fou. Avoir 36 ans et faire la même chose qu’à 20 ans, c’est incroyable. Il faut le recon­naître, et c’est quelque chose que j’admire. »