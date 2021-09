Bousculée lors de son entrée à lice face à Golubic, Bianca Andreescu a passé beau­coup moins de temps sur le cout cette nuit après une victoire solide sur la locale Lauren David (6–4, 6–4). Satisfaite de sa pres­ta­tion, la lauréate de l’édi­tion 2019 estime que son mental condi­tionne presque tout.

« Je me sens plutôt bien. Au fil des matchs, je commence à sentir mon tennis de plus en plus. J’ai l’im­pres­sion que je n’ai pas eu de matchs faciles, même si celui‐ci s’est déroulé en deux sets. Je suis parti­cu­liè­re­ment satis­faite de mon service, car je l’ai beau­coup travaillé, ainsi que de ma mobi­lité. Oui, je me sens bien. Ce que je dois faire, c’est passer du temps sur le terrain, conti­nuer à gagner. Une grande partie de de ma réus­site est mentale : je n’ai prati­que­ment pas joué de matchs cette année. Oui, il y a beau­coup d’en­traî­ne­ments et d’autres choses, mais ce n’est pas la même chose que de parti­ciper à un tournoi. »