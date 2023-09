Shelton est subi­te­ment devenu le phéno­mène de cette édition 2023 de l’US Open. En battant d’abord Tommy Paul, et ce mercredi le 10e mondial, Frances Tiafoe, en faisant forte impres­sion à seule­ment 20 ans.

Et plus le joueur monte en puis­sance, plus il nous rappelle quelqu’un…

On pose ça là. pic.twitter.com/9k0imWcpI9 — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) September 6, 2023

Shelton affron­tera en demi‐finales Novak Djokovic, de quoi savoir s’il est vrai­ment de la trempe de Rafael Nadal.