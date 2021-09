Depuis qu’elle est devenue médaillée d’or lors des Jeux olym­piques de Tokyo le mois dernier, Belinda Bencic ne touche plus terre. Avant ce duel face à Iga Swiatek, la Suissesse restait donc sur 13 victoires sur ses 14 derniers matchs.

Si l’en­tame est idéale pour Belinda, elle doit se confronter à la belle résis­tance de la Polonaise qui sauve quatre balles de double break dont trois de suite. Et au moment de servir pour le gain de la manche, ce qui devait arriver arriva. Débreakée, Bencic se fait embar­quer dans un jeu décisif dange­reux et hale­tant et qui va durer près de 25 minutes !

Un tie‐break au cours duquel elle rempor­tera la mise après sa cinquième balle de set tandis que Swiatek pourra nourrir de gros regrets sur au mois deux de ses trois balles de manche.

Malgré tout, le deuxième set va s’avérer serré et même en faveur de la lauréate de Roland‐Garros 2020 d’un point de vue statis­tique, mais comme dit plus haut, Belinda est intou­chable depuis un mois.

Une victoire 7–6(12), 6–3, après 2h10 de jeu pour la 12e joueuse mondial qui affron­tera Shelby Rogers ou Emma Raducanu.