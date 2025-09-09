Si Carlos Alcaraz mène désor­mais 10–5 dans ses face‐à‐face avec Jannik Sinner, en ayant remporté sept de leurs huit derniers duels, Jim Courier estime que l’Espagnol doit rester sur ses gardes.

« Je ne pense pas que Carlos puisse se sentir trop à l’aise face à Jannik, quel que soit le bilan de leurs confron­ta­tions directes. Beaucoup de leurs matchs se sont joués à un ou deux points près. Roland Garros en est un excellent exemple. Ici, à l’US Open en 2022, Jannik a eu une balle de match et ne l’a pas convertie. La finale de cette année n’a pas été aussi serrée que ces matchs, mais dans la plupart de leurs rencontres, il y a très peu d’écart entre eux. On ne sait jamais comment les choses vont se passer », a souligné le quadruple lauréat en Grand Chelem chez nos confrères de Clay Tennis.