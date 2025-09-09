Dans des propos relayés par le média Championnat après après son deuxième sacre à l’US Open, son quatrième titre du Grand Chelem, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a confié les coulisses de ses séances photos trophée en main.
« En fait, mon équipe se prépare toujous de la même manièrre. Si j’atteins la finale, ils contactent la styliste. Je travaille avec Carla Welch. Ils la contactent, organisent tout, apportent les tenues. À chaque tournoi, une styliste, une coiffeuse et une maquilleuse m’attendent dans la salle… Au cas où. Si tout doit être prêt. Sinon, tant pis. Cette année, c’était deux fois triste, mais cette fois, ça s’est avéré utile ! »
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 14:16