Dans des propos relayés par le média Championnat après après son deuxième sacre à l’US Open, son quatrième titre du Grand Chelem, la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka a confié les coulisses de ses séances photos trophée en main.

« En fait, mon équipe se prépare toujous de la même manièrre. Si j’at­teins la finale, ils contactent la styliste. Je travaille avec Carla Welch. Ils la contactent, orga­nisent tout, apportent les tenues. À chaque tournoi, une styliste, une coif­feuse et une maquilleuse m’at­tendent dans la salle… Au cas où. Si tout doit être prêt. Sinon, tant pis. Cette année, c’était deux fois triste, mais cette fois, ça s’est avéré utile ! »