Il est rare de faire l’unanimité dans le tennis, c’est pourtant bien ce qu’est en train de réaliser Carlos Alcaraz, grâce à son style de jeu et sa personnalité.
Interrogé par nos confrères d’El Pais quelques heures après son sacre à l’US Open face à Jannik Sinner, le nouveau numéro 1 mondial a reçu les compliments d’un certain Toni Nadal. Extraits.
Q. Votre tennis est assurément exemplaire. Toni Nadal dit que vous êtes capable de tout faire, et de tout faire bien. Et pourtant, il n’est pas du genre à faire des compliments gratuits. Qu’en pensez‐vous ?
Carlos Alcaraz : C’est mon style, j’aime jouer comme ça. J’ai toujours été comme ça, depuis tout petit. Je pense que je peux faire beaucoup de choses sur le court, beaucoup de coups différents, du drop shot au coup lifté. De plus, je suis de plus en plus satisfait de ma condition physique, car cela me donne beaucoup d’assurance.
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 15:15