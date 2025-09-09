Il est rare de faire l’una­ni­mité dans le tennis, c’est pour­tant bien ce qu’est en train de réaliser Carlos Alcaraz, grâce à son style de jeu et sa personnalité.

Interrogé par nos confrères d’El Pais quelques heures après son sacre à l’US Open face à Jannik Sinner, le nouveau numéro 1 mondial a reçu les compli­ments d’un certain Toni Nadal. Extraits.

Q. Votre tennis est assu­ré­ment exem­plaire. Toni Nadal dit que vous êtes capable de tout faire, et de tout faire bien. Et pour­tant, il n’est pas du genre à faire des compli­ments gratuits. Qu’en pensez‐vous ?

Carlos Alcaraz : C’est mon style, j’aime jouer comme ça. J’ai toujours été comme ça, depuis tout petit. Je pense que je peux faire beau­coup de choses sur le court, beau­coup de coups diffé­rents, du drop shot au coup lifté. De plus, je suis de plus en plus satis­fait de ma condi­tion physique, car cela me donne beau­coup d’assurance.