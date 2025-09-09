En grand cham­pion qu’il est, Jannik Sinner n’a pas mis long­temps à faire son auto‐critique quelques minutes seule­ment après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’US Open.

Conscient d’être un peu trop prévi­sible à cause d’un style de jeu moins varié que son grand rival, l’Italien a expliqué qu’il allait travailler sur ses points faibles, avec beau­coup de luci­dité et d’humilité.

Une décla­ra­tion saluée par le mythique entraî­neur améri­cain, Rick Macci, même si comme il le dit, cette donnée est seule­ment valable contre l’Espagnol.

Sinner says he needs to add to his game. Yes and No. Against anybody else on tour he does not need to do more. But against Carlos now and then he does need to add a new wrinkle then sprinkle. But at the end of the day his style is so rock solid and here to say. @janniksin — Rick Macci (@RickMacci) September 8, 2025

« Sinner dit qu’il doit ajouter quelque chose à son jeu. Oui et non. Contre n’im­porte qui d’autre sur le circuit, il n’a pas besoin d’en faire plus. Mais contre Carlos de temps en temps, il doit effec­ti­ve­ment ajouter une nouvelle facette, puis saupou­drer. Mais au final, son style est telle­ment solide et là pour durer. »