En grand champion qu’il est, Jannik Sinner n’a pas mis longtemps à faire son auto‐critique quelques minutes seulement après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’US Open.
Conscient d’être un peu trop prévisible à cause d’un style de jeu moins varié que son grand rival, l’Italien a expliqué qu’il allait travailler sur ses points faibles, avec beaucoup de lucidité et d’humilité.
Une déclaration saluée par le mythique entraîneur américain, Rick Macci, même si comme il le dit, cette donnée est seulement valable contre l’Espagnol.
Sinner says he needs to add to his game. Yes and No. Against anybody else on tour he does not need to do more. But against Carlos now and then he does need to add a new wrinkle then sprinkle. But at the end of the day his style is so rock solid and here to say. @janniksin— Rick Macci (@RickMacci) September 8, 2025
« Sinner dit qu’il doit ajouter quelque chose à son jeu. Oui et non. Contre n’importe qui d’autre sur le circuit, il n’a pas besoin d’en faire plus. Mais contre Carlos de temps en temps, il doit effectivement ajouter une nouvelle facette, puis saupoudrer. Mais au final, son style est tellement solide et là pour durer. »
Publié le mardi 9 septembre 2025 à 15:43