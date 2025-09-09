AccueilATP"Sinner dit qu'il doit ajouter quelque chose à son jeu. Oui et...
En grand cham­pion qu’il est, Jannik Sinner n’a pas mis long­temps à faire son auto‐critique quelques minutes seule­ment après sa défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’US Open. 

Conscient d’être un peu trop prévi­sible à cause d’un style de jeu moins varié que son grand rival, l’Italien a expliqué qu’il allait travailler sur ses points faibles, avec beau­coup de luci­dité et d’humilité.

Une décla­ra­tion saluée par le mythique entraî­neur améri­cain, Rick Macci, même si comme il le dit, cette donnée est seule­ment valable contre l’Espagnol. 

« Sinner dit qu’il doit ajouter quelque chose à son jeu. Oui et non. Contre n’im­porte qui d’autre sur le circuit, il n’a pas besoin d’en faire plus. Mais contre Carlos de temps en temps, il doit effec­ti­ve­ment ajouter une nouvelle facette, puis saupou­drer. Mais au final, son style est telle­ment solide et là pour durer. »

