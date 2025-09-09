Lors de son passage en confé­rence de presse après la victoire de Carlos Alcaraz en finale de l’US Open contre Jannik Sinner, Juan Carlos Ferrero a été inter­rogé sur la prin­ci­pale amélio­ra­tion de son joueur depuis le début de la saison : le service.

Une chan­ge­ment de geste qui commence tout juste à porter ses fruits selon l’en­traî­neur espagnol.

« Ce chan­ge­ment date de l’Open d’Australie. En décembre, on a décidé de modi­fier un peu son mouve­ment au service. On savait qu’il fallait du temps pour que ça fonc­tionne vrai­ment sur le court. Je pense que c’est vrai­ment main­te­nant qu’il a le plus progressé sur ce coup et ça l’a vrai­ment aidé. À Cincinnati comme à l’US Open, je pense que son service a été l’un des clés pour remporter ces tournois. »

