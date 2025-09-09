Lors de son passage en conférence de presse après la victoire de Carlos Alcaraz en finale de l’US Open contre Jannik Sinner, Juan Carlos Ferrero a été interrogé sur la principale amélioration de son joueur depuis le début de la saison : le service.
Une changement de geste qui commence tout juste à porter ses fruits selon l’entraîneur espagnol.
« Ce changement date de l’Open d’Australie. En décembre, on a décidé de modifier un peu son mouvement au service. On savait qu’il fallait du temps pour que ça fonctionne vraiment sur le court. Je pense que c’est vraiment maintenant qu’il a le plus progressé sur ce coup et ça l’a vraiment aidé. À Cincinnati comme à l’US Open, je pense que son service a été l’un des clés pour remporter ces tournois. »
