Interrogé en confé­rence de presse sur l’im­por­tance du toit qui était déplié lors de sa demi‐finale face à Ben Shelton, Novak Djokovic a fait passer un message assez clair à l’or­ga­ni­sa­tion en décla­rant notam­ment que la qualité des matchs serait bien meilleure.

« Avec le toit fermé, le problème de l’hu­mi­dité a en quelque sorte disparu, et nous trans­pi­rions encore beau­coup mais je pense beau­coup moins que lors des matches précé­dents, ce qui, je pense, aide les joueurs, aide tout le monde, vrai­ment. En fin de compte, la qualité du tennis est meilleure parce que quand il fait très chaud et humide les joueurs se traînent un peu sur le court et la qualité du tennis est compro­mise. Je pense que c’est mieux pour tout le monde que nous jouions dans des condi­tions où nous pouvons montrer notre meilleur tennis. »