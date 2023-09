Pour l’ins­tant, Taylor Fritz n’a pas perdu beau­coup de jeux. Il déroule dans cet US Open même s’il a iden­tifié un secteur du jeu où il doit abso­lu­ment s’améliorer.

« Je joue plutôt bien dans l’en­semble, j’ai l’im­pres­sion d’avoir un jeu assez complet, mais si je veux conti­nuer à progresser dans le tableau et gagner le tournoi, il faut que mon service fonc­tionne. Pour l’ins­tant, je gagne beau­coup de points depuis la ligne de fond, y compris avec mon deuxième service. Mais quand je commen­cerai à jouer contre de très bons joueurs, il faudra que je gagne plus de points sur mon service, que je fasse plus confiance à mon service. C’est la prochaine étape, augmenter ce pour­cen­tage et servir un peu mieux. Il est clair que si je veux battre le top, le top, comme Novak ou Alcaraz, ces gars‐là, il va falloir que ce soit un peu mieux »