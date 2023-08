Si Lloyd Harris va affronter pour la première fois Carlos Alcaraz à l’oc­ca­sion du deuxième tour de l’US Open dans la nuit de jeudi à vendredi, il ne le décou­vrira pas. Il y a quelques années, le Sud‐Africain se rendait régu­liè­re­ment à l’Equelite Academy de Juan Carlos Ferrero, l’en­traî­neur du phéno­mène espagnol.

« Quand je m’en­traî­nais tous les jours avec Carlos, il avait déjà un coup droit plus puis­sant que le mien et je m’étais suis dit : ‘C’est problé­ma­tique. Il n’a que 15 ans.’ J’ai quand même réussi à le battre, c’était bien. Mais je pense que depuis, c’est incroyable de voir le chemin parcouru et ce dont il est capable. Il y a telle­ment de facteurs qui entrent en jeu. C’est incroyable, quel talent. La vitesse du coup droit était tout simple­ment incroyable. La lour­deur, la vitesse. C’était vrai­ment sa force à l’époque. Aujourd’hui, on peut dire beau­coup de choses. Je ne veux pas lui faire trop de compli­ments mais il est incroyable, évidem­ment », a insisté l’ex‐31e mondial (aujourd’hui 177e, il profite de son clas­se­ment protégé pour parti­ciper à l’US Open) dans des propos rapportés par l’ATP.