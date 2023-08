Depuis sa finale perdue à Wimbledon contre Marketa Vondrousova en juillet dernier, Ons Jabeur n’a joué qu’à Cincinnati où elle a été éliminée en quarts de finale par Aryna Sabalenka.

Lors du media day avant l’US Open (28 août au 10 septembre), la Tunisienne avoue avoir toujours du mal à digérer cette troi­sième défaite en finale de Grand Chelem en l’es­pace d’un an.

« Honnêtement, je n’étais pas prête à jouer à Montréal. Je n’étais pas prête à revenir rapi­de­ment en tournée parce que je sentais que j’avais besoin de temps pour moi. On dit que le temps guérit. J’attends encore un peu. La défaite à Wimbledon me fait encore mal (sourire). C’est beau­coup mieux qu’il y a un mois, c’est sûr. J’ai 28 ans main­te­nant, j’ai appris de mes erreurs en jouant, jouant, jouant des tour­nois tout le temps. Je pense que j’étais vrai­ment fière de moi de prendre un peu de recul, de passer du temps avec ma famille et de me préparer pour les prochains tour­nois », a confié Jabeur qui sera opposée à Camila Osorio (66e) au 1er tour.