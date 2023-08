La magni­fique carrière de John Isner ne pouvait évidem­ment pas se terminer d’une autre manière que sur un… super tie‐break ! C’est donc la fin pour l’Américain qui avait annoncé que l’US Open serait son dernier tournoi.

Isner, qui affron­tait son compa­triote Michael Mmoh, s’est fina­le­ment incliné en cinq sets alors qu’il menait pour­tant deux sets à rien : 6–3, 6–4, 6–7, 4–6, 6–7 en 4h01 de jeu.

Il s’in­cline pour la sixième fois de sa carrière après avoir mené 2 sets à 0. Dans l’ul­time super tie‐break de sa carrière, l’Américain a malheu­reu­se­ment donné beau­coup de points sur des fautes gros­sières. Pourtant le jeu décisif est une habi­tude pour lui mais l’émo­tion était certai­ne­ment trop forte.

John Isner tire donc sa révé­rence après le 806e et dernier match de sa carrière. À 38 ans il s’en va avec une grande et belle carrière : 16 trophées en compé­ti­tion dont un en Masters 1000, il devient numéro 8 mondial en 2018 et restera 10 années de suite dans le Top 20. Il a égale­ment atteint la demi‐finale de Wimbledon en 2018, ce qui restera fina­le­ment son meilleur résultat en Grand Chelem. Mais n’ou­blions pas le plus grand record de sa carrière : il aura servi au total 14 411 aces, un record sur le circuit ATP !

John Isner’s last singles ace, remember it forever ❤️️@Heineken_US Serve of the Day | #USOpen pic.twitter.com/Gzow74cniG — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2023

On souhaite évidem­ment bon vent au roi des aces…