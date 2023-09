Si Justine Henin a rapi­de­ment déclaré que le débat était désor­mais clos concer­nant le GOAT quelques secondes après le 24e titre en Grand Chelem de Novak Djokovic remporté ce dimanche à l’US Open, la consul­tante belge d’Eurosport a égale­ment pris le temps d’ana­lyser cette finale où le Serbe s’est une fois de plus montré impitoyable.

« Novak a été le plus fort, et il l’a démontré à bien des niveaux ; on imagi­nait qu’il serait tota­le­ment prêt à rentrer dans cette finale, mais il l’a fait d’une manière telle­ment précise, telle­ment engagée, telle­ment intense… Et tacti­que­ment, tout ce qu’il a proposé était parfait. Et comme Daniil Medvedev est entré dans cette partie beau­coup plus lente­ment, ça a fait un écart impor­tant. On a eu un deuxième set d’un niveau par moments vrai­ment excep­tionnel, avec tous les ingré­dients réunis pour vivre une grande finale. Mais c’est à ce moment‐là que Djokovic se faci­lite la vie, en résis­tant. Il était sur un fil, et puis c’est rede­venu clinique, de sa part ; il faiblit par moments, et heureu­se­ment d’ailleurs, mais il a telle­ment de force mentale que ça en devient décou­ra­geant pour ses adver­saires. On cherche les mots, parce qu’on ne les trouve plus, le concer­nant. Mais on ne bana­lise pas, quand on voit ces images, ces émotions, quand on imagine tout ce qu’il y a derrière. C’est énorme, tout simplement. »