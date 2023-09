Lauréat d’un quatrième US Open et d’un 24e titre du Grand Chelem après une finale d’une incroyable maîtrise face à Daniil Medvedev, Novak Djokovic a inscrit un peu plus son nom dans l’his­toire dans ce sport.

Justine Henin, aux commen­taires de la finale sur Eurosport, a résumé comme souvent avec beau­coup de justesse ce nouvel accom­plis­se­ment histo­rique du Serbe.

« Quand on voit fina­le­ment cette émotion on peut imaginer et on connait tout le travail qu’il y a derrière, tout cet enga­ge­ment, tous ses sacri­fices, toutes ses remises en ques­tion, à 36 ans. Il n’y a pas de mot, on a beau en cher­cher mais le débat est clos sur beau­coup de choses, on a jamais vu un joueur aussi fort et il l’a démontré encore dans cette finale avec la manière. »